Yıldız futbolcu Mohamed Salah, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek olmak amacıyla bağış yaptı. Mısır Kızılayı İcra Direktörü Rami en-Nazar, Salah'ın bağışını doğruladı. Bağış miktarı hakkında bilgi verilmezken, tahmini rakamın 1.5 milyon euro civarında olduğu belirtildi.

Ona da bu yakışırdı! Mohamed Salah, Filistin'e yapılan zulme sessiz kalmadı

İngiliz devi Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek için bağışta bulunduğu öne sürüldü.

İCRA DİREKTÖRÜ DOĞRULADI

Konuyla ilgili açıklama yapan Mısır Kızılayı İcra Direktörü Rami en-Nazar, "Mohamed Salah, Filistin halkına bağışta bulundu" dedi. Nazar, Salah için bunun ilginç bir durum olmadığını, Mısır içinde veya dışında bunu ilk kez yapmadığını dile getirdi.

1.5 MİLYON EURO OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Nazar, Salah'ın isteği üzerine yardımın miktarına ilişkin bilgi vermezken edinilen bilgiye göre rakamın 1.5 milyon euro civarında olduğu kaydedildi.