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Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde LASK Linz'i deplasmanda 6-3 mağlup etti

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Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde LASK Linz'i deplasmanda 6-3 mağlup etti
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Liverpool, deplasmanda LASK Linz'i 6-3 mağlup etti. Liverpool bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken, LASK Linz 2. haftada da puanla tanışamadı.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2'nci hafta maçında Liverpool, deplasmanda Lask Linz'i 6-3 mağlup etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2'inci haftasında LASK Linz sahasında Liverpool'u konuk etti. Raiffeisen Arena'da saat 19.45'de başlayan mücadeleyi Alman hakem Tobias Steiler yönetti. Steiler'in yardımcılıklarını ise Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier üstlendi.

Liverpool, 22'nci dakikada Araujo, 24 ve 37'nci dakikalarda Barcola'nın bulduğu gollerle mücadelenin ilk yarısını 3-0 üstünlükle tamamladı. Mücadelenin ikinci yarısına hızlı başlayan İngiliz ekibi, 51'inci dakikada Frimpong'un golüyle farkı 4'e çıkardı: 0-4. LASK Linz, 63'üncü dakikada Ljubicic golüyle skoru 4-1'e getirse de 66'ncı dakikada Barcola ve 72'nci dakikada Koumas'ın golleriyle Liverpool farkı 5'e çıkarttı: 1-6. Ev sahibi ekipte oyuna sonradan dahil olan Flecker, 74 ve 77'nci dakikalarda bulduğu gollerle skoru belirledi: 3-6.

Liverpool aldığı galibiyetle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puanını 6'ya yükseltirken, LASK Linz 2'nci haftada da puanla tanışamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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