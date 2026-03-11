Haberler

Liverpool'u elersek işimiz çok zor! İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Galatasaray, Liverpool'u ilk maçta 1-0 yenerek avantaj elde etti; sarı-kırmızılı ekip turu geçerse çeyrek finalde PSG – Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile karşılaşan Galatasaray, ilk maçta önemli bir avantaj elde etti. RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip rakibini 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi tur için avantaj yakaladı.

İLK MAÇI GALATASARAY KAZANDI

İstanbul'da oynanan karşılaşmada Galatasaray, etkili oyunuyla Liverpool'u 1-0 yenmeyi başardı. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar İngiltere'de oynanacak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti.

RAKİP PSG YA DA CHELSEA

Galatasaray'ın Liverpool engelini aşması halinde çeyrek finalde karşılaşacağı rakip de belli olacak. Sarı-kırmızılı ekip, turu geçerse Paris Saint-Germain – Chelsea eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

HEDEF YARI FİNAL

Çeyrek finalde rakibini eleyen takım ise adını yarı finale yazdıracak ve Şampiyonlar Ligi'nde son dört takım arasına kalma hakkı elde edecek.

