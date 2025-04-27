Liverpool, Tottenham'ı 5-1 Yenerek Şampiyonluğunu İlan Etti
Liverpool, Premier Lig'in 34. haftasında Tottenham'ı 5-1 yenerek bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Maçta, Dominic Solanke'nin golü ile öne geçen Tottenham'a, Luis Diaz ve Alexis Mac Allister’ın golleri ile yanıt veren Liverpool, maçta üstünlüğü sağladı.
İngiltere 1. Futbol Ligi (Premier Lig) 34. hafta karşılaşmasında Liverpool, evinde Tottenham'ı 5-1 yenerek bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Anfield'daki müsabakada Tottenham, İngiliz forvet Dominic Solanke'nin 12. dakikada attığı golle önce geçti, ancak sadece 4 dakika sonra Kolombiyalı forvet Luis Diaz, topu filelerle buluşturdu ve Liverpool eşitliği yakaladı.
Alexis Mac Allister'ın 24. dakikada uzak mesafeden attığı golle 2-1 öne geçen "Kırmızılar", Hollandalı forvet Cody Gakpo'nun 34. dakikadaki golü sonrası soyunma odasına 3-1 önde gitti.
63. dakikada ceza sahası içinden yaptığı vuruşla ağları bulan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, skoru 4-1'e getirdi.
Tottenham'ın İtalyan defans oyuncusu Destiny Udogie, 69. dakikada topu kendi ağlarına gönderdi karşılaşmanın skorunu belirledi: 5-1.
Liverpool, bu galibiyetle 82 puana ulaşarek bitime 4 hafta kala sezon şampiyonluğunu garantiledi. Tottenham ise 37 puanla 16. sırada bulunuyor.