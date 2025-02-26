Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'a 2 Maç Ceza!

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Everton ile oynanan Merseyside derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza aldı.

İngiltere Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Liverpool'un, 12 Şubat'ta Everton ile oynadığı erteleme maçında yaşanan olaylarla ilgili İngiltere Futbol Federasyonu, disiplin raporlarını açıkladı. Goodison Park'taki mücadelenin sonunda hakem Michael Oliver'a tepki gösteren Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, kırmızı kart görmüştü. Hollandalı teknik adam, maç bittikten sonra hem müsabaka hakemine hem de yardımcı hakeme karşı uygunsuz davrandığı, hakaret ve küfür içeren sözler veya davranışlarda bulunduğu sebebiyle Düzenleme Komisyonu tarafından 2 resmi müsabakadan men ve 70 bin Pound da para cezasına çarptırıldı.

Arne Slot, Newcastle United ve Southampton karşılaşmalarında takımın başında olamayacak. Slot, 2 Nisan'da oynanacak Everton maçıyla birlikte saha kenarına dönecek.

Ayrıca oyundan atıldıktan sonra bir maç görevlisine karşı uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddia edilen Liverpool Yardımcı Antrenörü Sipke Hulshoff de 2 maç men cezası ve 7 bin Pound para cezası aldı. - İSTANBUL