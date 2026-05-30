Liverpool'da teknik direktör Arne Slot ile yollar ayrıldı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, 2024 Haziran'da göreve getirilen teknik direktör Arne Slot ile yollarını ayırdı. Slot yönetiminde 20. Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan kulüp, 2025-26 sezonunda beklentileri karşılayamadı.
Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, 2024 Haziran'da göreve getirilen 47 yaşındaki Hollandalı teknik adam ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Liverpool, Arne Slot yönetimindeki ilk sezonunda 20. Premier Lig şampiyonluğuna ulaşarak önemli başarı elde etti. 2024-25'te İngiltere Lig Kupası'nda final oynayan Merseyside temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.
İngiltere ekibi, 2025-26 sezonunda beklentileri karşılayamadı. Premier Lig'i 5. bitiren Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nden de çeyrek finalde elendi.