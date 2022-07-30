Liverpool sezonu kupayla açtı İngiltere Community Shield kupasını Manchester City'yi 3-1 yenen Liverpool kazandı. İngiltere Community Shield kupasını Manchester City'yi 3-1 yenen Liverpool kazandı. İngiltere Premeir Lig şampiyonu Manchester City ile İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nın sahibi Liverpool, Leicester kentindeki King Power Stadı'nda Community Shield için karşı karşıya geldi. Rakibini Trent Alexander-Arnold, Muhammed Salah ve yeni transferi Darwin Nunez'in golleriyle 3-1 mağlup eden Liverpool, kupayı 16. kez müzesine götürdü. Manchester City'nin tek golünü Julian Alvarez kaydetti. Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı gol atamadan tamamladı. Liverpool'un son golünü atan Nunez ise 59. dakikada oyuna dahil oldu. Spor AA / Yunus Kaymaz Manchester Liverpool England Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Liverpool sezonu kupayla açtı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.