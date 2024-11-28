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Liverpool, Real Madrid'i 2-0 Yenerek 5'te 5 Yaptı

Liverpool, Real Madrid'i 2-0 Yenerek 5'te 5 Yaptı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Real Madrid'i 2-0 mağlup etti. Bu mücadelede Arda Güler, Devler Ligi'nde ilk 11'de yer aldı. İngiliz temsilcisi bu sonuçla grup aşamasında 5'te 5 yapmış oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler'in ilk kez 11'de başladığı mücadelede Real Madrid, deplasmanda Liverpool'a 2-0 mağlup oldu. İngiliz ekibi bu sonuçla 5'te 5 yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Liverpool, Real Madrid'i 2-0 mağlup etti. İngiliz ekibinin gollerini gollerini 52. dakikada Alexis Mac Allister ve 76. dakikada Cody Gakpo atarken, Real Madrid'de Kylian Mbappe Liverpool'da ise Mohamed Salah penaltı kaçırdı. Real Madrid forması giyen Arda Güler ise ilk kez Devler Ligi'nde 11'de maça başlarken, 57 dakika sahada kaldı. Öte yandan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, 1-0 geriye düştüğü maçta Monaco'yu 3-2 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

Sturm Graz - Girona: 1-0

Kızılyıldız - Stuttgart: 5-1

PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk: 3-2

Aston Villa - Juventus: 0-0

Monaco - Benfica: 2-3

Bologna - Lille: 1-2

Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund: 0-3

Celtic - Club Brugge: 1-1

Liverpool - Real Madrid: 2-0 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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