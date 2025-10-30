Haberler

Liverpool, Lig Kupası'na Veda Etti

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Crystal Palace'a 3-0 yenilen Liverpool, turnuvaya veda etti. Son şampiyon, üst üste aldığı yenilgilerle kötü bir dönem geçiriyor.

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Crystal Palace'a 3-0 yenilen Liverpool, turnuvaya veda etti.

Üst üste aldığı yenilgilerle kötü dönemden geçen son şampiyon Liverpool, sahasında Crystal Palace'a Ismaila Sarr (2) ve Yeremi Pino'nun golleriyle 3-0 yenilerek kupadan elendi.

Liverpool, tüm kulvarlarda son 7 maçındaki 6. yenilgisini yaşadı.

Kupadaki sonuçlar şöyle:

Swansea City-Manchester City: 1-3

Arsenal-Brighton Hove Albion: 2-0

Wolverhampton-Chelsea: 3-4

Newcastle United-Tottenham: 2-0

