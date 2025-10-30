Liverpool, Lig Kupası'na Veda Etti
İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Crystal Palace'a 3-0 yenilen Liverpool, turnuvaya veda etti. Son şampiyon, üst üste aldığı yenilgilerle kötü bir dönem geçiriyor.
Üst üste aldığı yenilgilerle kötü dönemden geçen son şampiyon Liverpool, sahasında Crystal Palace'a Ismaila Sarr (2) ve Yeremi Pino'nun golleriyle 3-0 yenilerek kupadan elendi.
Liverpool, tüm kulvarlarda son 7 maçındaki 6. yenilgisini yaşadı.
Kupadaki sonuçlar şöyle:
Swansea City-Manchester City: 1-3
Arsenal-Brighton Hove Albion: 2-0
Wolverhampton-Chelsea: 3-4
Newcastle United-Tottenham: 2-0
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor