Liverpool kupayı penaltılarda kaybetti! Şampiyon Crystal Palace

Güncelleme:
Crystal Palace, normal süresi 2-2 biten maçta penaltılarda Liverpool'u 3-2 mağlup ederek Community Shield'ın sahibi oldu. Crystal Palace, bu kupayı müzesine ilk kez götürdü.

İngiltere'de geçtiğimiz sezonun Premier Lig şampiyonu Liverpool ile FA Cup'ı müzesine götüren Crystal Palace, Community Shield finalinde karşı karşıya geldi. Wembley Stadı'nda oynanan maçın normal süresi 2-2 berabere bitti. Uzatma devreleri oynanmadan penaltılara gidilen maçta Community Shield'in sahibi Crystal Palace oldu.

ZORLU MAÇTA GOL DÜELLOSU

Nefesleri kesen maçta 4. dakikada takımın yeni transferi Hugo Ekitike, takımını 1-0 öne geçirdi. Crystal Palace, 17. dakikada Jean-Philippe Mateta'nın penaltıdan attığı golle maça dengeyi getirdi. Liverpool'un bir diğer yeni transferi Jeremie Frimpong, 21. dakikada attığı golle takımını tekrar öne geçirdi ve durumu 2-1 yaptı. Crystal Palace, 77. dakikada Ismaila Sarr ile ikinci golü buldu ve maça yeniden denge getirdi. Maçın geri kalanında başka gol olmadı ve 90 dakika 2-2 sona erdi.

PENALTILARDA ZAFER CRYSTAL PALACE'IN

Community Shield formatı gereği 15'er dakikalık uzatma devreleri oynanmadı ve direkt penaltılara gidildi. Penaltılarda 3-2 üstünlük kuran Crystal Palace, Liverpool'u geride bırakarak kupayı müzesine ilk kez götürdü.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
lıverpool yenı transfer golünü attılar

