Liverpool kesenin ağzını açtı: 3 transfere 237 milyon euro bonservis

Liverpool kesenin ağzını açtı: 3 transfere 237 milyon euro bonservis
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Liverpool kesenin ağzını açtı: 3 transfere 237 milyon euro bonservis
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Liverpool, transfer döneminde büyük bir hamle yaparak kesenin ağzını açtı. İngiliz ekibi, transfer ettiği 3 yeni oyuncu Florian Wirtz, Milos Kerkez ve Jeremie Frimpong için toplamda 237 milyon euro bonservis harcadı.

Tarihi boyunca transfere fazla bonservis vermemesi nedeniyle zaman zaman taraftarları tarafından eleştiriler alan Liverpool, bu sezon kesenin ağzını iyice açtı.

3 TRANSFERE 237 MİLYON EURO BONSERVİS

Son Premier Lig şampiyonu Liverpool, şimdiye dek kadrosuna kattığı Florian Wirtz, Milos Kerkez ve Jeremie Frimpong için toplamda 237 milyon euro bonservis harcadı.

Bayer Leverkusen'den kadrosuna kattığı Wirtz için bonuslarla birlikte toplamda 150 milyon euro bonservis ödeyecek olan Liverpool, Leverkusen'den satın alınan bir diğer isim Frimpong için de 40 milyon euro ödedi. Son olarak sol bek transferinde Bournemouth'tan Kerkez'i İngiliz devinin Kerkez için kulübüne 47.5 milyon euro bonservis ödemesi bekleniyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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