Liverpool kabustan uyandı! Mohamed Salah tarihe geçti

Premier Lig'in 10. haftasında Liverpool, sahasında Aston Villa'yı 2-0 mağlup ederek 4 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Kırmızılar'a 3 puanı Mohamed Salah ve Ryan Gravenberch getirdi.

ANFIELD'DA HASRET SONA ERDİ

Anfield Road'da oynanan mücadelede Liverpool, uzun süredir beklediği galibiyeti taraftarı önünde aldı. Bu galibiyetle Liverpool puanını 18'e çıkararak üst sıralardaki iddiasını sürdürdü. Aston Villa ise 15 puanda kaldı ve deplasmanda kötü gidişine dur diyemedi.

SIRADAKİ RAKİP MANCHESTER CITY

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Liverpool, zorlu Manchester City deplasmanına çıkacak. Aston Villa ise kendi sahasında Bournemouth'u ağırlayacak. Maçın yıldızları olan Salah ve Gravenberch, performanslarıyla tribünlerden büyük alkış aldı. Liverpool taraftarları, bu galibiyetle birlikte takımın yeniden ritim yakalayacağına inanıyor.

SALAH TARİHE GEÇTİ

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, karşılaşmada açılış golünü kaydetti. Tecrübeli oyuncu bu golle 250 gole ulaştı ve kulüp tarihine geçti.