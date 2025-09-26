Liverpool, Jota'nın ailesine verdiği sözü yerine getirdi

3 Temmuz 2025'te İspanya'da kendi kullandığı aracıyla geçirdiği trafik kazasında kardeşiyle birlikte hayatını kaybeden Liverpoollu futbolcu Diogo Jota, tüm dünyayı yasa boğmuştu.

LIVERPOOL SÖZÜNÜ TUTTU

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, kulübün Diogo Jota'nın 2 yıl daha devameden sözleşmesindeki tüm ücretin ailesine ödendiğini açıkladı. TNT Sports'a konuşan Arne Slot, "Kulüp, Diogo Jota'nın ölümünün ardından sözleşmesinin tamamını aile üyelerine ödedi. Kulübün bu durumu ele alma şekli, tüm sözleşme parasını eşine ve çocuklarına teslim etmeleri takdire şayan. Belki insanlar bunu normal sanıyor, ama futbolda bu normal değil.'' dedi.

NE OLMUŞTU?

Diogo Jota, 3 Temmuz 2025'te İspanya'da saat 00.30 sularında kendi kullandığı aracıyla trafik kazası yaparak kendisi gibi futbolcu kardeşi Andre Silva ile araçta çıkan yangın sonucu hayatını kaybetmişti.