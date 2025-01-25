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Liverpool, Ipswich Town'u Farklı Geçerek Zirvedeki Yerini Korudu

Liverpool, Ipswich Town'u Farklı Geçerek Zirvedeki Yerini Korudu
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Liverpool, Premier Lig'in 23. haftasında Ipswich Town'u 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Mohamed Salah, attığı golle Thierry Henry'yi geçerek Premier Lig tarihinin en golcü 7. oyuncusu oldu.

İngiltere Premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan Liverpool, Ipswich Town'u farklı mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü. Kırmızılar, zirvede Arsenal'in önünde 6 puanlık farkı da korudu.

Premier Lig'in 23. haftasında Liverpool, Anfield'da Ipswich Town'u konuk etti. Müsabakanın 11. dakikasında Dominik Szoboszlai'nin golüyle 1-0 öne geçen Liverpool, 35'te Mohamed Salah ile farkı 2'ye çıkardı. Hollandalı golcü Cody Gakpo, 44 ve 66. dakikalarda fileleri havalandırırken, konuk ekibin tek golü 90. dakikada Jacob Greaves'ten geldi.

Karşılaşma ev sahibinin 4-1'lik üstünlüğü ile sona ererken, Arne Slot'un öğrencileri puanını 53'e yükseltti ve 6 puanlık farkı korudu.

Liverpool, ligde oynadığı son 18 mücadeleyi kaybetmezken bu süreçte 13 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Kırmızılar, ligin 24. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü Bournemouth ile deplasmanda karşılaşacak.

Mohamed Salah, Henry'i geride bıraktı

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, rekorlarına bir yenisini ekledi. Salah, Ipswich Town ağlarını sarsarak Premier Lig'de 176. golüne ulaştı ve Arsenal'in efsane ismi Thierry Henry'i geride bıraktı. Salah, Premier Lig tarihinin en golcü 7. oyuncusu oldu.

32 yaşındaki forvet, bu sezon ligde 19. golüne imza atarken, 13 de asisti bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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