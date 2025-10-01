Haberler

Liverpool, Galatasaray karşısında bu sezon ilk defa bir maçta gol atamadı

Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Bu sezon 12. resmi maçına çıkan Liverpool, ilk kez bir maçta gol atamadı. İngiliz ekibi, 7 ay aradan sonra rakip ağları sarsamadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 yendi.

TEK GOL OSIMHEN'DEN GELDİ

16. dakikada Galatasaray, penaltıdan öne geçti. Torreira'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra Szoboszlai'den sıyrıldı. Barış Alper Yılmaz, sonrasında Macar oyuncunun yüzüne müdahale etmesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

LIVERPOOL 7 AY SONRA İLK KEZ GOL ATAMADI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve Liverpool maçı 1-0'lık skorla kaybetti. Bu sonuçla birlikte bu sezon 12. resmi maçına çıkan İngiliz devi rakiplerine ilk kez gol atamadı. Son olarak 7 ay önce bir maçta gol atamayan Liverpool, bu sezon Arsenal, Atletico Madrid gibi takımlara gol atmayı başarmıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Maşallah Galatasaray'a ülke puanlarını da toplamaya başladı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Demir defansimiz var çünkü demirrrrrrr

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
