Liverpool, Galatasaray karşısında bu sezon ilk defa bir maçta gol atamadı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 yendi.

TEK GOL OSIMHEN'DEN GELDİ

16. dakikada Galatasaray, penaltıdan öne geçti. Torreira'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra Szoboszlai'den sıyrıldı. Barış Alper Yılmaz, sonrasında Macar oyuncunun yüzüne müdahale etmesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

LIVERPOOL 7 AY SONRA İLK KEZ GOL ATAMADI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve Liverpool maçı 1-0'lık skorla kaybetti. Bu sonuçla birlikte bu sezon 12. resmi maçına çıkan İngiliz devi rakiplerine ilk kez gol atamadı. Son olarak 7 ay önce bir maçta gol atamayan Liverpool, bu sezon Arsenal, Atletico Madrid gibi takımlara gol atmayı başarmıştı.