Liverpool, Florian Wirtz'i Transfer Etti

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'den 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Florian Wirtz'i kadrosuna kattı. Transferin maliyeti hakkında resmi bir açıklama yapılmadı ancak global spor basınında Liverpool'un 140 milyon avro bonservis ödeyeceği iddia ediliyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'den Alman oyuncu Florian Wirtz'i kadrosuna kattı.

Liverpool Kulübü, orta sahada görev yapan 22 yaşındaki oyuncusunun transferi konusunda Alman kulübüyle anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Transferin maliyetiyle ilgili İngiliz kulübünden herhangi bir açıklama yapılmazken, global spor basınında Liverpool'un 140 milyon avro bonservis ödeyeceği yazıldı.

Bayer Leverkusen ile bir Bundesliga bir de Alman Kupası şampiyonluğu yaşayan Wirtz, Almanya Milli Takımı'nda forma giydiği 31 maçta 7 gol attı.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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