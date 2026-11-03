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Liverpool, Fenerbahçe deplasmanı öncesi hazırlıklarını Chobani Stadı'nda tamamladı

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Liverpool, Fenerbahçe deplasmanı öncesi hazırlıklarını Chobani Stadı'nda tamamladı Haber Videosunu İzle
Liverpool, Fenerbahçe deplasmanı öncesi hazırlıklarını Chobani Stadı'nda tamamladı
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Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Chobani Stadı'ndaki antrenmanda futbolcular pas çalışması yaptı; maç yarın 20.45'te başlayacak ve Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Liverpool, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Chobani Stadı'nda, teknik direktör Andoni Iraola yönetimindeki antrenmanın basına açık ilk 15 dakikalık bölümünde futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Fenerbahçe-Liverpool mücadelesi, yarın saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

Kaynak: AA
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