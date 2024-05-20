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Liverpool, Arne Slot'u teknik direktör olarak atadı

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Liverpool, Jürgen Klopp'un ayrılmasının ardından Hollandalı teknik adam Arne Slot ile anlaştığını duyurdu. Slot, Feyenoord'u çalıştırdığı dönemde birer kez lig şampiyonluğu ve Hollanda Kupası'nı kazandı.

Liverpool, Jürgen Klopp'tan boşalan teknik direktörlük görevi için Hollandalı teknik adam Arne Slot ile anlaşıldığını duyurdu.

Alman teknik adam Jürgen Klopp, Premier Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından Liverpool'dan ayrıldı. Dün son kez taraftarıyla vedalaşan Klopp'un yerine Kırmızılar yeni teknik direktörünü de açıkladı. Son 3 sezonda Hollanda ekibi Feyenoord'u çalıştıran Arne Slot, yeni sezondan itibaren Liverpool'un başında olacak. Hollandalı teknik adam, Feyenoord ile birer kez lig şampiyonluğu ve Hollanda Kupası'nı kazandı. Kulüpten yapılan açıklamada, 45 yaşındaki teknik adamın 1 Haziran 2024 itibarıyla resmi olarak çalışmaya başlayacağı duyuruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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