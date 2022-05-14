Liverpool 16 yıl sonra FA Cup'ın sahibi - Haberler

İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi. Wembley Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ve normal süresi 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Uzatma anları da golsüz eşitlikle geçilince, kupanın sahibini penaltı atışları belirledi.

PENALTILARDA KAZANDI

Chelsea'de Azpilicueta ve Mount penaltı atışlarından faydalanamadı. Liverpool da ise Mane penaltı vuruşundan yararlanamazken, rakibine 6-5 üstünlük kuran Kloop'un öğrencileri kupayı müzesine götürdü.

16 YIL SONRA KUPAYI KAZANDI

Liverpool bu sonuçla birlikte 16 yıllık aranın ardından tekrardan FA Cup'ı kazanmıştı oldu. Kırmızılar, daha önce 2005-06 sezonunda finalde West Ham United'i penaltı atışları sonunda mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

Demirören Haber Ajansı / Spor