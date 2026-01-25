Haberler

Livakovic rest çekti: Sadece o takıma giderim

La Liga ekibi Girona'dan ayrılmak isteyen Dominik Livakovic, birçok takımdan teklif almasına rağmen eski takımı Dinamo Zagreb'e dönmek istiyor.

  • Fenerbahçe'den Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, bu sezon hiç maçta süre almadı.
  • Girona, Livakovic'in giydiği 1 numaralı formayı yeni transfer Marc-Andre Ter Stegen'e vermek istiyor.
  • Livakovic, Girona'dan ayrılarak eski takımı Dinamo Zagreb'e transfer olmak istiyor.

Fenerbahçe'den La Liga ekibi Girona'ya kiralanan Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

GIRONA'DA 1 NUMARA POLEMİĞİ

AS'ta yer alan habere göre; Dominik Livakovic ile yollarını ayırmak isteyen Girona, Hırvat kaleci ile vedalaşıp Livakovic'in giydiği 1 numaralı formayı yeni transfer Marc-Andre Ter Stegen'e emanet etmek istiyor. İspanyol kulübü, pazartesi günü oynanacak maça kadar Livakovic ile yollarını ayıramazsa, Stegen'e başka bir numara vermek zorunda kalacak.

GELECEĞİ İÇİN NET KARAR: İLLE DE ZAGREB

Girona'dan ayrılmak isteyen ve sözleşme fesih isteğini aylar öncesinden dile getiren Livakovic ise geleceğiyle ilgili kararından dönmedi. Deneyimli kalecinin birçok teklif almasına rağmen ille de eski takımı Dinamo Zagreb'e transfer olmak istediği belirtildi.

BU SEZON HİÇ MAÇA ÇIKMADI

Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde hiçbir maçta süre almadı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
