Dinamo Zagreb'ten Fenerbahçe'ye Livakovic için teklif

Dinamo Zagreb'ten Fenerbahçe'ye Livakovic için teklif
Güncelleme:
Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic için 3 milyon euro satın alma opsiyonlu 6 aylık kiralama teklifi sundu. Sarı-lacivertliler henüz bu teklife yanıt vermezken, Hırvat kalecinin eski kulübüne dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

  • Dinamo Zagreb, Fenerbahçe'ye Dominik Livakovic için 6 aylık kiralama ve 3 milyon euro satın alma opsiyonu içeren teklif sundu.
  • Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'in teklifine henüz resmi yanıt vermedi.
  • Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 2023 yılında Dinamo Zagreb'den 6,65 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ile ilgili transfer gelişmesi yaşandı. Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'in, tecrübeli kaleci için sarı-lacivertli kulübe resmi teklif sunduğu öğrenildi.

ZAGREB'E DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Sezon başında kiralık olarak Girona'ya giden ancak henüz resmi maçta süre alamayan Dominik Livakovic'in, İspanyol ekibinden ayrılmaya hazırlandığı belirtildi. Hırvat kalecinin bu süreçte eski kulübü Dinamo Zagreb ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.

3 MİLYON EURO OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

Dinamo Zagreb'in, Fenerbahçe'ye 6 aylık kiralama ve 3 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE'DEN HENÜZ YANIT YOK

Sarı-lacivertli yönetimin, Dinamo Zagreb'ten gelen teklife henüz resmi bir yanıt vermediği bildirildi. Fenerbahçe, Livakovic'i 2023 yılında Dinamo Zagreb'den 6,65 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Dominik Livakovic, Fenerbahçe formasıyla bugüne kadar 74 resmi maçta görev aldı. Hırvat kaleci bu karşılaşmalarda 26 maçta kalesini gole kapatırken, toplam 80 gol yedi.

Abdurrahim Efe
Haberler.com / Spor
500

