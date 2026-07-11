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Kayseri'de FIBA 3x3 turnuvası ikinci gününde

Kayseri'de FIBA 3x3 turnuvası ikinci gününde
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FIBA onaylı Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası, Kayseri'de ikinci gün müsabakalarıyla devam ediyor.

FIBA onaylı Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası, Kayseri'de ikinci gün müsabakalarıyla devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki organizasyonda 16'sı yabancı 32 takım mücadele ediyor.

Müsabakalar bugün grup maçları ve eleme turlarıyla devam ediyor.

Turnuvayı şampiyon tamamlayan ekip, Moğolistan'da düzenlenecek FIBA 3x3 Sansar Challenger Turnuvası'na doğrudan katılım hakkı elde edecek.

Final müsabakaları ise yarın oynanacak.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
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