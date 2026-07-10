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Kayseri'de FIBA Onaylı 3x3 Basketbol Turnuvası Başladı

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Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde start alan FIBA onaylı Lite Quest 3x3 turnuvasında 20'si yabancı 32 takım mücadele ediyor. Şampiyon, Moğolistan'daki challenger turnuvasına direkt katılacak.

FIBA onaylı Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası Kayseri'de start aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre belediyenin ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen organizasyonda 20'si yabancı 32 takım mücadele ediyor.

Grup maçlarıyla başlayan turnuvanın ilk gününe basketbolseverler ilgi gösterdi.

Turnuvayı şampiyon tamamlayan ekip, Moğolistan'da düzenlenecek FIBA 3x3 Sansar Challenger Turnuvası'na doğrudan katılım hakkı elde edecek.

Organizasyonda yarın grup maçları ve eleme turları oynanacak.

Turnuva, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
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