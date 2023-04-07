Hayret ettiren fark! Yeni şampiyonluk oranları çok konuşulur
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Galatasaray 1.10'luk oranla açık ara favori gösterildi. İkinci sıradaki Fenerbahçe'ye 5.00 oran açıldı. Ligde Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde olan Beşiktaş'a şampiyonluk ise verilen oran 20.00 oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı. Haftanın kritik maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2'lik skorla mağlup etti.
BEŞİKTAŞ ZİRVEYİ KARIŞTIRDI
Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı yakalamaya çalışan Fenerbahçe, Beşiktaş mağlubiyetiyle sarsıldı. Puan farkını eriten Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'den ikinciliği alıp liderliğe oynamak istiyor.
ŞAŞIRTAN ORANLAR
28. haftayı 'BAY' geçecek lider Galatasaray için 1.10 oran belirlendi. Derbiyi kaybeden Fenerbahçe'ye ise 5.00'lık oran açıldı. 2'nci sıradaki Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indiren Beşiktaş'a verilen oran 20.00 oldu.
İşte yeni oranlar:
- Galatasaray - 1.10
- Fenerbahçe - 5.00
- Beşiktaş - 20.00
- Başakşehir - 500.00
- Trabzonspor - 1,000.00
- Adana Demirspor - 1,500.00