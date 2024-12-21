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Listede tek Türk var: Yılın en iyi futbolcuları seçildi

Listede tek Türk var: Yılın en iyi futbolcuları seçildi
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İngiliz basınından The Guardian, dünya futbolunda yılın en iyi futbolcularını açıkladı. Inter forması giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, 100 futbolcunun yer aldığı listede tek Türk olarak kendisine 32. sırada yer buldu.

2024'ün son günlerine girilirken dünya futbolunda yılın en iyi futbolcuları açıklandı. Guardian'ın yayınladığı ve bu yıla damga vuran 100 yıldızın yer aldığı listede tek bir Türk futbolcu bulunuyor.

LİSTEDEKİ TEK TÜRK HAKAN ÇALHANOĞLU

Manchester City ile geçtiğimiz sezon Premier Lig şampiyonluğu, İspanya Milli Takımı'yla ise Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Rodri, ilk sırada yer aldı. Rodri, bu yıl Ballon d'Or ödülünün de sahibi olmuştu. İlk 10'da Real Madrid'den 4 futbolcunun bulunduğu listede Süper Lig'den Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen 74., Inter forması giyen A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise 32. sırada kendine yer buldu.

Listede tek Türk var: Dünyada yılın en iyi futbolcuları seçildi

İŞTE İLK 10'DAKİ FUTBOLCULAR

İşte Guardian'ın derlediği rapora göre 2024'ün en iyi futbolcuları;

  • 1-Rodri
  • 2-Vinicius Jr.
  • 3-Erling Haaland
  • 4-Lamine Yamal
  • 5-Jude Bellingham
  • 6-Harry Kane
  • 7-Lautaro Martinez
  • 8-Florian Wirtz
  • 9-Dani Carvajal
  • 10-Kylian Mbappe
  • 32-Hakan Çalhanoğlu
  • 74-Victor Osimhen
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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