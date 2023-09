Listede Ronaldo yok! FIFA, "The Best" ödülü için adaylarını açıkladı

FIFA, her sezon verdiği "The Best" ödülünün adaylarını duyurdu. Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, yılın en iyi erkek oyuncusu ödülüne aday gösterilen isimler arasında yer almadı.