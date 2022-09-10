Listede neler var neler! Wanda Nara'nın Galatasaray'dan özel istekleri ortaya çıktı

Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'nın, Türkiye'ye gelmeden önce sarı-kırmızılı kulüpten bir takım talepleri olduğu öne sürüldü. Nara'nın özel aşçıdan özel güvenliğe kadar bir çok isteği olduğu belirtildi.

Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Icardi'yi kadrosuna katan Galatasaray, transfer dönemine damga vurdu. Arjantinli yıldızın transfer sürecine dair ise yeni bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY, WANDA NARA'YI DA İKNA ETTİ

NTV Spor'un America TV'deki LAM isimli programdan aktardığına göre, Mauro Icardi'nin yanı sıra eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın da Türkiye'ye ve Galatasaray'a gelmek için ikna edilme süreci yaşadığı ve sarı-kırmızılı yetkililerin Nara'nın isteklerini de karşıladıktan sonra transferin gerçekleştiği belirtildi.

WANDA NARA'NIN ÖZEL İSTEKLERİ OLDU

Nara'nın Türkiye'ye gelmeden önce Galatasaray yetkililerinden özel aşçı, 5 çocukları için okul, Aralık ayına kadar otel odası, ailece yaşayacakları ev, özel güvenlik ve 24 saat şoförlü araç talebi olduğu kaydedildi. Öte yandan Wanda Nara'nın mesleki çalışmalarını sürdürmek için İstanbul - Buenos Aires arasında sık sık mekik dokuyacağı bilgisi de programda yer aldı.