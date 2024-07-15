Listede 3 Türk var! EURO 2024'e damga vuran kadro belli oldu

İspanya'nın şampiyon olduğu EURO 2024'te en iyi çıkış yapan futbolculardan kurulu ilk 11 belli oldu.

LİSTEDE 3 TÜRK VAR

Marca tarafından yapılan kadroda turnuvaya damga vuran A Milli Takım'dan 3 yıldızımız dahil oldu. Bu futbolcular; Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz oldu.

İşte 3 Türk futbolcunun yer aldığı ilk 11 şöyle;