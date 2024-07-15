Listede 3 Türk var! EURO 2024'e damga vuran kadro belli oldu
EURO 2024'te en iyi çıkış yapan futbolcuları belirleyen Marca, ilk 11'i açıkladı. İspanya'nın şampiyonluğuyla sonuçlanan turnuvada, A Milli Takım'dan 3 futbolcu bu kadroda yer aldı. Bu futbolcular; Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz oldu.
İspanya'nın şampiyon olduğu EURO 2024'te en iyi çıkış yapan futbolculardan kurulu ilk 11 belli oldu.
LİSTEDE 3 TÜRK VAR
Marca tarafından yapılan kadroda turnuvaya damga vuran A Milli Takım'dan 3 yıldızımız dahil oldu. Bu futbolcular; Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz oldu.
İşte 3 Türk futbolcunun yer aldığı ilk 11 şöyle;
- Verbruggen-Hollanda
- Ferdi Kadıoğlu-Türkiye
- Hancko-Slovakya
- Bijol-Slovenya
- Ratiu-Romanya
- Aebischer-İsviçre
- Reijnders-Hollanda
- Arda Güler-Türkiye
- Ndoye-İsviçre
- Mikautadze-Gürcistan
- Barış Alper Yılmaz-Türkiye