Liselerarası basketbolda Erzincan Lisesi yarı finalde

Tarihi Erzincan Lisesi Tunceli'de oynanan Gençler A liseler Basketbol grup müsabakalarında oynadığı 4 maçı da kazanarak Türkiye yarı finallerine gitmeye hak kazandı.

Tarihi Erzincan Lisesi'nin basketbol takımı 1-4 Mayıs 2023 tarihlerinde Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde yapılan okul sporları Gençler A liseler Basketbol grup müsabakalarında oynadığı 4 maçını da kazanarak Türkiye yarı finallerine gitmeye hak kazandı.

4 gün boyunca devam eden müsabakalar sonunda Erzincan Lisesi, Bingöl Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'ni 70-53'lük, Muş Spor Lisesi'ni 73-46'lık, Tunceli Anadolu Lisesi'ni 79-61'lik ve Artvin Kazım Karabekir Anadolu Lisesi'ni 84-65'lil skorla mağlup ederek geçen yıl olduğu gibi yarı finale yükseldi.

Erzincan Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Kenan Bektaş, "Gençler Gençler A liseler Basketbol grup müsabakalarında geldiğimiz Tunceli'den yarı finallere yükselerek dönüyoruz. Geçen yılda yarı finallerdeydik. İnşallah bu yıl tek hedefimiz şampiyonluk" dedi. - ERZİNCAN