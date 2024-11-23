Lionel Messi'nin korumasından akılalmaz idman

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi'nin koruması Yassine Cheuko'nun gücünü ve dayanıklılığını korumak için yaptığı çalışma sosyal medyada paylaşıldı.

BEĞENİ YAĞDI

Kısa süre içerisinde büyük ilgi gören Cheuko'nun bu akılalmaz çalışması, Messi'nin korumasının ne kadar ciddi bir iş olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.