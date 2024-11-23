Lionel Messi'nin korumasından akılalmaz idman
Lionel Messi'nin koruması olan Yassine Cheuko'nun gücünü ve dayanıklılığını korumak için gerçekleştirdiği idman, büyük ilgi gördü. Cheuko'nun bu akılalmaz çalışması, Messi'nin korumasının ne kadar ciddi bir iş olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi'nin koruması Yassine Cheuko'nun gücünü ve dayanıklılığını korumak için yaptığı çalışma sosyal medyada paylaşıldı.
BEĞENİ YAĞDI
Kısa süre içerisinde büyük ilgi gören Cheuko'nun bu akılalmaz çalışması, Messi'nin korumasının ne kadar ciddi bir iş olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.