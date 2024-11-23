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Lionel Messi'nin korumasından akılalmaz idman

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Lionel Messi'nin koruması olan Yassine Cheuko'nun gücünü ve dayanıklılığını korumak için gerçekleştirdiği idman, büyük ilgi gördü. Cheuko'nun bu akılalmaz çalışması, Messi'nin korumasının ne kadar ciddi bir iş olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi'nin koruması Yassine Cheuko'nun gücünü ve dayanıklılığını korumak için yaptığı çalışma sosyal medyada paylaşıldı.

BEĞENİ YAĞDI

Kısa süre içerisinde büyük ilgi gören Cheuko'nun bu akılalmaz çalışması, Messi'nin korumasının ne kadar ciddi bir iş olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Lionel Messi'nin korumasından akılalmaz idman
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEnez ResuL Güneş:

Allah'ın ayısı

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Haber YorumlarıHalkçı:

Bu gzekalılar vurmuyor ki smackdown oynuyorlar . Ben Messi olsam bunu görsem direk kovarım bu elemanı

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