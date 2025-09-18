Haberler

Lionel Messi imzayı atıyor

Lionel Messi imzayı atıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, ABD ekibi Inter Miami ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Kariyerini ABD'de sürdüren Arjantin ve dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Lionel Messi'nin geleceği uzun süredir merak ediliyordu. Messi, kariyerine Inter Miami'de devam etmeye hazırlanıyor.

3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

ESPN'in haberine göre, 38 yaşındaki Arjantinli yıldız Messi, ABD ekibi ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Haberde, iki tarafın kısa süre içerisinde resmi imzayı atacağı belirtildi.

ABD PERFORMANSI

Inter Miami formasıyla 75 maça çıkan Messi, bu karşılaşmalarda 62 gol ve 30 asistlik skor katkısı sağladı.

TOPLAM KARİYER RAKAMLARI

Toplam kariyerinde ise 950 maça çıkan yıldız oyuncu, bu maçlarda 772 gol ve 369 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti, ilk tepki MHP'nin ağır topundan geldi

Komisyonunda gerginlik! DEM salonu terk etti, ilk tepki MHP'den geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliama doymayan İsrail, 100 kilowatt'lık yeni lazer silahı geliştirdi

İsrail'den bölgeyi karıştıracak yeni silah! Resmen envantere girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.