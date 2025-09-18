Lionel Messi imzayı atıyor

Kariyerini ABD'de sürdüren Arjantin ve dünya futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Lionel Messi'nin geleceği uzun süredir merak ediliyordu. Messi, kariyerine Inter Miami'de devam etmeye hazırlanıyor.

3 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

ESPN'in haberine göre, 38 yaşındaki Arjantinli yıldız Messi, ABD ekibi ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Haberde, iki tarafın kısa süre içerisinde resmi imzayı atacağı belirtildi.

ABD PERFORMANSI

Inter Miami formasıyla 75 maça çıkan Messi, bu karşılaşmalarda 62 gol ve 30 asistlik skor katkısı sağladı.

TOPLAM KARİYER RAKAMLARI

Toplam kariyerinde ise 950 maça çıkan yıldız oyuncu, bu maçlarda 772 gol ve 369 asistlik performans sergiledi.