Haberler

Lionel Messi'den Barcelonalıları duygulandıran paylaşım

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Lionel Messi'den Barcelonalıları duygulandıran paylaşım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, eski takımı Barcelona'nın stadı Camp Nou'yu ziyaret etti. Messi, ziyareti sırasında çektiği bir fotoğrafı paylaştı ve 'Özlediğim bir yere geri döndüm. Umarım bir gün geri dönebilirim' ifadelerini kullandı. Bu duygusal paylaşım, kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

  • Lionel Messi, Inter Miami forması giyerken eski kulübü Barcelona'nın stadyumu Camp Nou'yu ziyaret etti.
  • Messi, yeni inşası devam eden Camp Nou'da çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.
  • Messi, bir gün Barcelona'ya geri dönmeyi umduğunu belirtti.

Amerika'da Inter Miami'nin formasını giyen 38 yaşındaki Arjantinli futbolcu Lionel Messi, yaptığı bir paylaşımla efsanesi olduğu Barcelona'nın taraftarlarını duygulandırdı.

TARİH YAZDIĞI STADYUMU ZİYARET ETTİ

Arjantinli yıldız Messi, uzun süre boyunca formasını giydiği ve birçok kupa kazandığı Camp Nou'ya gitti. Messi, yapımı tamamlanma aşamasına gelen yeni Camp Nou'da çektirdiği bir fotoğrafla paylaşım yaptı.

''UMARIM BİR GÜN GERİ DÖNEBİLİRİM''

Messi, yaptığı paylaşımda geri dönmeyi umduğunu söyleyerek, "Özlediğim bir yere geri döndüm. Çok mutlu olduğum, sizlerin beni binlerce kez dünyanın en mutlu insanı hissettirdiğiniz bir yere. Umarım bir gün geri dönebilirim, sadece bir oyuncu olarak veda etmek için değil, bunu hiç yapamadığım için..." ifadelerini kullandı. Yapılan bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorum atıldı.

Numan Darğın
Haberler.com / Spor
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Düşen kargo uçağıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi verdi: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin

Düşen uçakla ilgili acı haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Akgündüz:

armut ucuzlamış gardaşlar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı ertelendi

Acı haberin ardından karar verildi! Komisyon toplantısı ertelendi
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Çalışmayan motorunu ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi

Çalıştıramayınca ateşe verdi, karşısına geçip keyifle izledi
Filistinli esirlere yönelik idam yasa tasarısı onaylanınca tatlı dağıttı

Skandal kutlama! Baklava dağıttı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.