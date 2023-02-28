Lionel Messi, 2022 FIFA Yılın En İyi Oyuncusu seçildi

2022 FIFA En İyiler ödül töreninde Lionel Messi, Yılın En İyi Oyuncusu seçildi. FIFA Yılın 11'inde ise Courtois, Hakimi, Van Dijk, Cancelo, Casemiro, Modric, De Bruyne, Messi, Haaland, Benzema ve Mbappe yer aldı.

FIFA 2022 En İyiler ödül töreni Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlendi. PSG'nin ve Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı Lionel Messi, 2022 yılının en iyi oyuncusu seçildi. Tecrübeli oyuncu kariyerinde 77. bireysel ödülünü kazandı.

YILIN KALECİSİ MARTİNEZ OLDU

Yılın kaleci ödülünü Emiliano Martinez kazanırken yılın teknik direktörü ödülünü de Arjantin'i Dünya Kupası'nda zirveye taşıyan Lionel Scaloni seçildi.

YILIN EN İYİ 11'İ

FIFA Yılın 11'inde ise Courtois, Hakimi, Van Dijk, Cancelo, Casemiro, Modric, De Bruyne, Messi, Haaland, Benzema ve Mbappe yer aldı.