Lille, Olivier Giroud'nun sözleşmesini bir yıl uzattı
Fransa ekibi Lille, 39 yaşındaki golcü Olivier Giroud ile 2026-27 sezonu için bir yıllık yeni sözleşme imzaladı. Giroud, geçen sezon 44 maçta 11 gol kaydetti.
Fransa ekibi Lille, golcü futbolcu Olivier Giroud ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Kulübün açıklamasında, 39 yaşındaki Fransız futbolcuyla 2026-27 sezonunda geçerli olmak üzere bir yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Montpellier, Arsenal, Chelsea, Milan ve Los Angeles gibi takımlarda oynayan Giroud, Temmuz 2025'te Lille'e transfer oldu.
Geride kalan sezon Lille formasıyla 44 maça çıkan tecrübeli santrfor, 11 gol kaydetti.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan