Ligue 1'de Monaco, Metz'i 2-1 yenerek liderliğini korudu
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Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Monaco, Metz'i 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Monaco, Metz'i 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü.
Ligin 9. hafta mücadelesinde Metz, 4. dakikada Lamine Camara'nın golüyle öne geçti.
Monaco'yu galibiyete götüren golleri ise 42. dakikada ve 55. dakikada Aleksandr Golovin attı.
Ligue 1'de Monaco, 20 puanla zirvede yer alırken, Metz ise 8 puanda kaldı.
Kaynak: AA / Spor