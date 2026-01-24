Ligde ilk mağlubiyet! Önde olan Bayern Münih son bölümde yıkıldı
Bundesliga 19. hafta maçında Bayern Münih, Augsburg'a son 15 dakikada yediği gollerle 2-1 mağlup oldu ve bu sezon ligde ilk kez kaybetti.
- Augsburg, bu galibiyetle puanını 19'a yükseltti.
BAYERN MÜNİH SON BÖLÜMDE YIKILDI
Ev sahibi Bayern Münih, 23. dakikada Hiroki Ito'nun golüyle 1-0 öne geçti. Augsburg, 75. dakikada Arthur Largura Chaves ile skora denge getirdi. Konuk ekip, bu kez 81. dakikada Han-Noah Massengo ile bir gol daha bularak öne geçti ve mücadeleyi kazandı.
LİGDE İLK KEZ KAYBETTİ
Bu sonuçla birlikte Augsburg, puanını 19'a yükseltti. Bundesliga'da bu sezon ilk kez mağlup olan Bayern Münih, 50 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih, Hamburg'a konuk olacak. Augsburg, kendi sahasında St. Pauli'yi ağırlayacak.