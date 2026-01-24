Ligde ilk mağlubiyet! Önde olan Bayern Münih son bölümde yıkıldı

Bundesliga 19. hafta maçında Bayern Münih ile Augsburg karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Augsburg, 2-1'lik skorla kaybetti.

BAYERN MÜNİH SON BÖLÜMDE YIKILDI

Ev sahibi Bayern Münih, 23. dakikada Hiroki Ito'nun golüyle 1-0 öne geçti. Augsburg, 75. dakikada Arthur Largura Chaves ile skora denge getirdi. Konuk ekip, bu kez 81. dakikada Han-Noah Massengo ile bir gol daha bularak öne geçti ve mücadeleyi kazandı.

LİGDE İLK KEZ KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte Augsburg, puanını 19'a yükseltti. Bundesliga'da bu sezon ilk kez mağlup olan Bayern Münih, 50 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih, Hamburg'a konuk olacak. Augsburg, kendi sahasında St. Pauli'yi ağırlayacak.