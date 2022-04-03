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Lider VakıfBank normal sezonu galibiyetle kapattı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Lider VakıfBank normal sezonu galibiyetle kapattı

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi normal sezon kapanış maçında Kuzeyboru'yu konuk etti.

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi normal sezon kapanış maçında Kuzeyboru'yu konuk etti. Liderliğini geçtiğimiz hafta garantileyen sarı-siyahlılar, rakibini 3-1 yenerek Sultanlar Ligi normal sezonunu galibiyetle tamamlamış oldu.

Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi normal sezonunda son maçına Kuzeyboru karşısında çıktı. Sarı-siyahlılar karşılaşmayı 3-1 kazandı ve normal sezonu 24 galibiyetle ilk sırada tamamladı. Bu zaferle VakıfBank ligin ikinci yarısını kayıpsız tamamlarken; ligdeki galibiyet serisini 16 maça çıkarttı.

VakıfBank Spor Salonu'ndaki mücadelenin çekişmeli geçen ilk setini konuk ekip 25-22 aldı. İkinci sette güçlü bir oyun ortaya koyan VakıfBank, 25-15'lik skorla durumu 1-1'e getirdi. 3. sete 11-1'lik bir seri ile başlayan sarı-siyahlılar, 25-13'lük skorla setlerde öne geçti. Son seti de 25-21 alan VakıfBank karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

VakıfBank'ta Isabelle Haak 26 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken; Gabi 16, Tuğba Şenoğlu 11 sayıyla çift hanelere ulaştı. Chiaka Ogbogu'nun 9, Kübra Akman'ın 7 sayı kaydettiği karşılaşmada Zehra Güneş 4, Michelle Bartsch-Hackley ve Cansu Özbay ise 1'er sayı buldu.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off eşleşmeleri de belirlenmiş oldu. Buna göre VakıfBank, play-off'ta ligi dördüncü sırada tamamlayan THY ile eşleşti. Sarı-siyahlılar 6 Nisan Çarşamba 19.00'da CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak. VakıfBank ilk mücadelede rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.

Salon: VakıfBank

Hakemler: Caner Çildir, Esat Danzili

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Isabelle Haak, Michelle Bartsch-Hackley, Kübra Akman, Ayça Aykaç (L), Aylin Acar (L), Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Chiaka Ogbogu

Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Ivana Vanjak, Yasemin Yıldırım, Alesia Ryhkliuk, Annie Mitchem, Dikme Gönülkırmaz, Dilek Kılık (L), Simay Gazi, Ezgi Akyaldız, Hande Korkut, Elif Boran

Setler: 22-25, 25-15, 25-13, 25-21

Süre: 92 dakika (25', 22', 21', 24') - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası, Tuğba Şenoğlu, Play Off, Türkiye, Spor, Haberler

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