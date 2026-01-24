Haberler

Lider Bursaspor'da sürpriz ayrılık

Güncelleme:
TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Bursaspor, teknik direktör Tahsin Tam ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, teknik direktör Tahsin Tam ile yollarını ayırmış bulunmaktadır. Kendisine ve ekibine emekleri için teşekkür ederiz.' ifadeleri kullanıldı. Bursaspor'un 2009-2010 sezonunda camiaya Süper Lig şampiyonluğu yaşatan Ertuğrul Sağlam ile görüştüğü iddia edildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider durumda bulunan Bursaspor'da Yeni İdman Yurdu mücadelesi sonrası sürpriz bir ayrılık yaşandı.

TAHSİN TAM İLE YOLLAR AYRILDI

Nesine 2. Lig ekibi Bursaspor, teknik direktör Tahsin Tam ile yolların ayrıldığı duyurdu. Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Tahsin Tam ile yollarını ayırmış bulunmaktadır. Kendisine ve ekibine emekleri için teşekkür ederiz." denildi.

BURSASPOR PERFORMANSI

8 Ekim 2025'te göreve geldiği Bursaspor'un başında 13 maça çıkan 56 yaşındaki deneyimli teknik adam, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 2.00 puan ortalaması yakaladı.

ERTUĞRUL SAĞLAM SESLERİ

Bursaspor'un Tahsin Tam yerine kulübe 2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşatan Ertuğrul Sağlam ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Haberler.com
