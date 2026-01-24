Lider Bursaspor'da sürpriz ayrılık

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider durumda bulunan Bursaspor'da Yeni İdman Yurdu mücadelesi sonrası sürpriz bir ayrılık yaşandı.

TAHSİN TAM İLE YOLLAR AYRILDI

Nesine 2. Lig ekibi Bursaspor, teknik direktör Tahsin Tam ile yolların ayrıldığı duyurdu. Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Tahsin Tam ile yollarını ayırmış bulunmaktadır. Kendisine ve ekibine emekleri için teşekkür ederiz." denildi.

BURSASPOR PERFORMANSI

8 Ekim 2025'te göreve geldiği Bursaspor'un başında 13 maça çıkan 56 yaşındaki deneyimli teknik adam, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 2.00 puan ortalaması yakaladı.

ERTUĞRUL SAĞLAM SESLERİ

Bursaspor'un Tahsin Tam yerine kulübe 2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşatan Ertuğrul Sağlam ile görüşmelere başladığı öne sürüldü.