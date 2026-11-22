Lider Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Lig'de Spor Toto'yu 42-25 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Spor Toto'yu 42-25 mağlup etti. İlk yarıyı 21-10 önde bitiren siyah-beyazlılar ligde yenilgisiz liderliğini sürdürüp 10. galibiyetini alırken, Spor Toto haftayı 3. sırada tamamladı.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Spor Toto'yu 42-25 mağlup etti.
Serdar Seymen Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 21-10 üstünlükle tamamlayan Beşiktaş, maçtan 42-25 galip ayrıldı.
Ligde yenilgisiz lider olan ve 1 beraberliği bulunan siyah-beyazlılar, 10. galibiyetini elde etti. 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti olan Spor Toto ise haftayı 3. basamakta noktaladı.
Kaynak: AA