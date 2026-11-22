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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Spor Toto'yu 42-25 mağlup etti.

Serdar Seymen Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 21-10 üstünlükle tamamlayan Beşiktaş, maçtan 42-25 galip ayrıldı.

Ligde yenilgisiz lider olan ve 1 beraberliği bulunan siyah-beyazlılar, 10. galibiyetini elde etti. 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti olan Spor Toto ise haftayı 3. basamakta noktaladı.

Kaynak: AA