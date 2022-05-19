LGBT temalı formayı görünce çıldırmıştı! Dünyaca ünlü Müslüman futbolcu, Süper Lig'e geliyor - Haberler

Bir sezon aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Başkent temsilcisi, Paris Saint-Germain'in yıldızı Idrissa Gana Geueye için harekete geçti.

SES GETİRECEK TRANSFERLER YOLDA

Fanatik'te yer alan habere göre, şampiyonluk kutlamalarında camiaya Süper Lig'de de şampiyonluk sözü veren başkan Faruk Koca'nın ses getirecek hamlelerin hazırlığında olduğu belirtildi. Başkent ekibi, PSG'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız İdrissa Gueye için düğmeye bastı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Ankaragücü'nün Fransız deviyle sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki orta saha oyuncusunu takıma kazandırmak adına menajerler aracılığıyla görüşmelere başladığı bildirildi. Transferle ilgili maliyetin netleşmesinin ardından karar verileceği ifade edildi.

GUEYE SON GÜNLERDE FORMA KRİZİYLE GÜNDEMDE

Takımla birlikte Montpellier deplasmanına giden ancak kadroda yer almayan Müslüman futbolcu Idrissa Gana Gueye'nin, karşılaşma için özel tasarlanan LGBTQ+ temalı formayı giymeyi reddettiği ortaya çıkmıştı.

Gana Gueye'nin giymeyi reddettiği forma

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