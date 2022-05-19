LGBT temalı formayı görünce çıldırmıştı! Dünyaca ünlü Müslüman futbolcu, Süper Lig'e geliyor - Haberler

LGBT temalı formayı görünce çıldırmıştı! Dünyaca ünlü Müslüman futbolcu, Süper Lig'e geliyor
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Paris Saint-Germain'in Müslüman futbolcusu Idrissa Gana Gueye, geçen hafta Montpellier maçı öncesinde inancına ters olduğunu belirterek LGBTQ+ temalı formayı giymeyi reddetmişti. Bu hareketiyle oldukça ses getiren 33 yaşındaki futbolcu için MKE Ankaragücü'nün harekete geçtiği öğrenildi.
Bir sezon aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Başkent temsilcisi, Paris Saint-Germain'in yıldızı Idrissa Gana Geueye için harekete geçti.
Fanatik'te yer alan habere göre, şampiyonluk kutlamalarında camiaya Süper Lig'de de şampiyonluk sözü veren başkan Faruk Koca'nın ses getirecek hamlelerin hazırlığında olduğu belirtildi. Başkent ekibi, PSG'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız İdrissa Gueye için düğmeye bastı.
Ankaragücü'nün Fransız deviyle sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki orta saha oyuncusunu takıma kazandırmak adına menajerler aracılığıyla görüşmelere başladığı bildirildi. Transferle ilgili maliyetin netleşmesinin ardından karar verileceği ifade edildi.
Takımla birlikte Montpellier deplasmanına giden ancak kadroda yer almayan Müslüman futbolcu Idrissa Gana Gueye'nin, karşılaşma için özel tasarlanan LGBTQ+ temalı formayı giymeyi reddettiği ortaya çıkmıştı.