LGBT temalı formayı görünce çıldırmıştı! Dünyaca ünlü Müslüman futbolcu, Süper Lig'e geliyor - Haberler

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LGBT temalı formayı görünce çıldırmıştı! Dünyaca ünlü Müslüman futbolcu, Süper Lig'e geliyor

Haberler.com - Spor
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Paris Saint-Germain'in Müslüman futbolcusu Idrissa Gana Gueye, geçen hafta Montpellier maçı öncesinde inancına ters olduğunu belirterek LGBTQ+ temalı formayı giymeyi reddetmişti. Bu hareketiyle oldukça ses getiren 33 yaşındaki futbolcu için MKE Ankaragücü'nün harekete geçtiği öğrenildi.

Bir sezon aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Başkent temsilcisi, Paris Saint-Germain'in yıldızı Idrissa Gana Geueye için harekete geçti.

Fanatik'te yer alan habere göre, şampiyonluk kutlamalarında camiaya Süper Lig'de de şampiyonluk sözü veren başkan Faruk Koca'nın ses getirecek hamlelerin hazırlığında olduğu belirtildi. Başkent ekibi, PSG'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız İdrissa Gueye için düğmeye bastı.

LGBT temalı formayı görünce çıldırmıştı! Dünyaca ünlü Müslüman futbolcu, Süper Lig'e geliyor

Ankaragücü'nün Fransız deviyle sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki orta saha oyuncusunu takıma kazandırmak adına menajerler aracılığıyla görüşmelere başladığı bildirildi. Transferle ilgili maliyetin netleşmesinin ardından karar verileceği ifade edildi.

LGBT temalı formayı görünce çıldırmıştı! Dünyaca ünlü Müslüman futbolcu, Süper Lig'e geliyor

Takımla birlikte Montpellier deplasmanına giden ancak kadroda yer almayan Müslüman futbolcu Idrissa Gana Gueye'nin, karşılaşma için özel tasarlanan LGBTQ+ temalı formayı giymeyi reddettiği ortaya çıkmıştı.

LGBT temalı formayı görünce çıldırmıştı! Dünyaca ünlü Müslüman futbolcu, Süper Lig'e geliyorGana Gueye'nin giymeyi reddettiği forma

Haberler.com - Spor

Paris Saint Germain, Ankaragücü, Spor, Haberler

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