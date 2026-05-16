Robert Lewandowski, sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacak

Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla sezon sonunda Barcelona'dan ayrılacağını duyurdu. 37 yaşındaki yıldız, 4 sezonda 3 LaLiga şampiyonluğu kazandı.

Lewandowski, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "zorluklarla ve yoğun çalışmayla dolu dört yılın ardından" ayrılma zamanının geldiğini belirterek "Görevimin tamamlandığı hissiyle ayrılıyorum. 4 sezon, 3 şampiyonluk. İlk günlerimde taraftarlardan aldığım sevgiyi asla unutmayacağım. Katalonya benim yeryüzündeki yerim. Bu güzel dört yıl boyunca tanıştığım herkese teşekkür ederim. Kariyerimin en inanılmaz bölümünü yaşama şansını bana veren Başkan Laporta'ya özel teşekkürler. Barça ait olduğu yere geri döndü." ifadelerini kullandı.

37 yaşındaki futbolcu, Barcelona kariyerinde 3 İspanya LaLiga, 3 İspanya Süper Kupası ve 1 İspanya Kupası (Copa del Rey) kazandı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
