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Lewandowski eski günlerine döndü! 6 gollü çılgın maçın galibi Barcelona

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La Liga 33. hafta maçında Barcelona, ilk yarısında 2-1 geriye düştüğü maçta Valencia'yı 4-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golleri 22. dakikada Fermin Lopez, 49, 82 ve 90+3. dakikalarda ise Robert Lewandowski kaydetti.

LaLiga 33. hafta maçında Barcelona, sahasında Valencia ile karşılaştı. Luis Companys' Stadı'nda oynanan maçı Barcelona 4-2 kazandı.

GERİ DÖNDÜLER

Ev sahibi ekibin golleri 22. dakikada Fermin Lopez, 49, 82 ve 90+3. dakikalarda ise Robert Lewandowski'den geldi. Valencia'nın gollerini 27. dakikada Hugo Duro, 38. dakikada penaltıdan Popelu kaydetti. Valencia'da kaleci Mamardashvili kırmızı kart gördü.

Lewandowski eski günlerine döndü! 6 gollü çılgın maçın galibi Barcelona

PUAN DURUMU

Barcelona, Real Madrid mağlubiyeti sonrası moral buldu. Valencia ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı. Lider Real Madrid'in 11 puan gerisinde kalan Xavi'nin öğrencileri ligde puanını 73 yaptı ve ikincilik yarışında önemli bir galibiyet aldı. Valencia ise 47 puanda kaldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Robert Lewandowski Barcelona Valencia La Liga Futbol Spor Haberler

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