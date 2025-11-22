Haberler

Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde gündemine aldığı Robert Lewandowski için ilk temas kuruldu. Sarı-lacivertliler, 37 yaşındaki golcüye 1.5 yıllık sözleşme teklif etti ancak Lewandowski'nin beklentisi 2.5 yıllık kontrat. Barcelona'da bu sezon düzenli olarak ilk 11'de yer bulmakta zorlanan Lewandowski'nin, ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali arttığı belirtiliyor.

  • Fenerbahçe, Robert Lewandowski'ye 1.5 yıllık sözleşme teklif etti.
  • Lewandowski'nin tarafı 2.5 yıllık sözleşme talep ediyor.
  • Lewandowski'nin Barcelona'dan ayrılma ihtimali artıyor.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde gündemine aldığı Robert Lewandowski için ilk temas kuruldu. Sarı-lacivertlilerin teklifine Polonyalı yıldızdan yanıt gelirken, Barcelona'dan ayrılık ihtimalinin giderek güçlendiği belirtiliyor.

FENERBAHÇE İLK ADIMI ATTI

Ocak ayında golcü takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, hedefini Barcelona'nın dünyaca ünlü golcüsü Robert Lewandowski olarak belirledi. Yönetim, yıldız futbolcuyla ilk sıcak teması gerçekleştirdi.

TEKLİF 1.5 YIL, LEWANDOWSKİ 2.5 YIL İSTİYOR

Fenerbahçe, 37 yaşındaki yıldız isme 1.5 yıllık sözleşme önerdi. Ancak Lewandowski tarafının beklentisinin 2.5 yıllık kontrat olduğu aktarıldı. Görüşmelerin bu fark nedeniyle henüz sonuçlanmadığı ifade ediliyor.

BARCELONA'DA AYRILIK KAPIDA

Barcelona'da bu sezon düzenli olarak ilk 11'de yer bulmakta zorlanan Lewandowski'nin, ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalinin arttığı belirtiliyor. Forma rekabeti ve teknik heyetin planlaması nedeniyle oyuncunun rotasyonda geriye düşmesi ayrılık seslerini güçlendirdi.

LEWANDOWSKİ'NİN HEDEFİ: SON DÜNYA KUPASI

Polonya Milli Takımı ile son Dünya Kupası deneyimini yaşamak isteyen Lewandowski'nin, yaz ayına kadar düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmeye sıcak baktığı vurgulandı.

FENERBAHÇE'DE KADRO HESABI

Sarı-lacivertliler bir yandan Lewandowski için operasyon yürütürken diğer yandan kadroda yer açmayı planlıyor. Ocakta bir sol stoper transferi düşünülüyor. Youssef En-Nesyri için gelecek teklifler değerlendirilecek. Sebastian Szymanski ile vedalaşılması ihtimali masada.

