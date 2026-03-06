Haberler

Levent Şahin'den Gençlerbirliği'ne veda

Güncelleme:
Gençlerbirliği ile yollarını ayıran Teknik Direktör Levent Şahin, kulüpte devam eden sorunların çözüme kavuşamayacağını belirterek veda mesajı yayımladı ve kulübe başarılar diledi.

Levent Şahin mesajında, "Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün kültürünü benimseyerek büyüyen ve değerlerine duyduğu sonsuz saygı doğrultusunda hareket eden bir teknik direktör olarak kulübümüze yardımcı olabilmek adına çok kısa süre önce kabul ettiğim görevimden karşılıklı varılan mutabakat doğrultusunda ayrıldığımı paylaşmak isterim. Türkiye Kupası'nda oynadığımız son müsabaka öncesinde ve sonrasında, kulüp içinde uzun bir müddettir devam ettiğini anladığım birtakım sorunların çözüme kavuşmasının mümkün olmadığını maalesef yaşayarak tecrübe ettim. Unutulmamalıdır ki; Gençlerbirliği Spor Kulübü, isimlerden büyüktür. Dolayısıyla sürece ve kulübümüze zarar vermemek adına zorunlu olduğunu gördüğüm bu adımı atmamız gerektiğine inandım. Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne devam eden sezonda tüm kalbimle başarılar diliyorum. Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından olan bu büyük kulübün adına ve tarihten gelen müstesna mirasına yakışır şekilde yönetilmesini umuyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
