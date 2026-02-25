Haberler

Levent Mercan: "Kasımpaşa maçını unutup diğer maçlara odaklanmamız lazım"

Güncelleme:
Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan, son dakika yedikleri golle berabere kaldıkları Kasımpaşa maçını unutmaları gerektiğini söyleyerek, "Son dakikada attığımız golde herkesin bizi 3 puanla eve dönmemizi bekliyordu ama futbolda böyle şeyler var. Bunu unutup yarına odaklanmamız lazım. Diğer maçlara odaklanmamız lazım. Henüz çok erken" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın TSİ 23.00'te deplasmanda İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertlilerde futbolculardan Levent Mercan, Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Yaşadığı sakatlığın ardından takıma dönen Mercan, son durumuyla ilgili, "Kendimi iyi hissediyorum. 5-6 hafta sonra maç oynamak. Benim için zor bir dönemdi. Takıma nasıl yardım edebileceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Kasımpaşa karşısında son dakikada kaybedilen 2 puan sonrası soyunma odasındaki havanın sorulması üzerine 25 yaşındaki futbolcu, "O maç hepimiz için çok zordu. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Son dakikada attığımız golde herkesin bizi 3 puanla eve dönmemizi bekliyordu ama futbolda böyle şeyler var. Bunu unutup yarına odaklanmamız lazım. Diğer maçlara odaklanmamız lazım. Henüz çok erken" ifadelerini kullandı.

Levent Mercan, savunma hattındaki sakatlıklar nedeniyle teknik heyetin kendisini farklı rolde oynatma durumuna yönelik yaptığı açıklamada, "Her futbolcu için böyle olabiliyor. Hoca da farklı mevkide oynatmak istiyorsa hazır olurum. Sol bek en rahat hissettiğim pozisyon ama böyle dönemlerde futbolcular her pozisyon hazır olmalı. Takım olarak çok iyi birlik ve beraberliğe sahibiz. Kimse istemez ama futbolda böyle şeyler var. Daha çok kenetlenmemiz lazım. En iyi şekilde her futbolcu her pozisyonda kendini göstermesi lazım. Takıma güveniyorum. Herkes en iyisini yapar" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

