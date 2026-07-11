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Fenerbahçe-Pogon Szczecin maçının ardından

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Fenerbahçeli Levent Mercan, hazırlık maçlarında takımın iyi bir performans gösterdiğini ve takım içinde olumlu bir hava olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin deneyimli sol beki Levent Mercan, takımın hazırlık döneminde iyi performans sergilediğini söyledi.

Levent, Hofmann Stadyumu'nda Polonya temsilcisi Pogon Szczecin'i 4-0 yendikleri maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hazırlık dönemindeki 2 maçı da farklı kazandıklarını belirten Levent, "Bence iki maçta da çok iyi performans gösterdik. Takımdaki istek ve arzu şu ana kadar çok iyi durumda, iki maçta da onu gösterdik. Tabii ki eksiklerimiz var ama bunları kamp sürecinde çalışarak gidereceğiz. Daha iyi maçlar çıkaracağımızı düşünüyorum. 2 maçtan da güzel galibiyetlerle ayrıldık." diye konuştu.

Takımda çok iyi bir hava olduğunu aktaran Levent, sözlerini şöyle tamamladı:

"İsmail hoca kendi felsefesini anlatmaya çalıştı. Bence biz de takım olarak hocanın dediklerini ve istediklerini yaptık. 2 maçta da bunu gösterdik. Eksiklerimiz var tabii ama çalışarak daha iyi iş çıkarabiliriz. Herkes tatilden iyi döndü ve herkes çok istekli. Takımda şu anda çok iyi bir hava var."

Kaynak: AA / Süha Gür
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