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Letonya-Türkiye maçının genel bilet satışı başladı

Letonya-Türkiye maçının genel bilet satışı başladı

Spor Haberleri

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 16 Haziran Cuma günü Letonya ile deplasmanda yapacağı maçın genel bilet satışı başladı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 16 Haziran Cuma günü Letonya ile deplasmanda yapacağı maçın genel bilet satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Letonya'nın başkenti Riga'daki Skonto Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmanın genel bilet satışlarının başladığı belirtildi.

Letonya-Türkiye müsabakasının misafir tribün bilet fiyatının 300 lira olarak belirlendiği aktarıldı. Biletlerin "www.passo.com.tr" ve "Passo Mobil Uygulama" üzerinden satın alınabileceği bildirildi. Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

A Milli Futbol Takımı Türkiye Letonya Futbol Spor Haberler

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