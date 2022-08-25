Letonya-Türkiye basketbol maçının ardından - Ergin Ataman - Cedi Osman
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Başantrenör Ergin Ataman'ın açıklamaları Basketbolcu Cedi Osman'ın açıklamaları RİGA - FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası elemelerinde deplasmanda Letonya'ya mağlup olan A Milli Erkek Basketbol takımında Başantrenör Ergin Ataman ile basketbolcu Cedi Osman, maçın ardından düzenlenen...
Başantrenör Ergin Ataman'ın açıklamaları
Basketbolcu Cedi Osman'ın açıklamaları RİGA - FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası elemelerinde deplasmanda Letonya'ya mağlup olan A Milli Erkek Basketbol takımında Başantrenör Ergin Ataman ile basketbolcu Cedi Osman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA / Mehmet Özcan - Spor