Letonya, Estonya'yı EuroBasket 2025'te 72-70 Mağlup Etti

Salon: Arena Riga

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Marius Ciulin (Romanya), Fernando Calatrava (İspanya)

Estonya : Drell 5, Raieste 7, Treier 2, Konontsuk 13, Kullamae 12, Tass 13, Vene 7, Hermet 3, Joesaar 8, Riismaa

Letonya : Zagars 8, Davis Bertans 6, Grazulis 7, Kurucs, Porzingis 26, Mejeris, Dairis Bertans 2, Smits 7, Lomazs 9, Zoriks 7

1. periyot: 21-17

Devre: 42-38

3. periyot: 61-63

Beş faulle çıkanlar: 34.53 Treier, 37.45 Raieste ( Estonya )

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) A Grubu ikinci maçında ev sahibi Letonya, Estonya'yı 72-70 mağlup etti.

Bu sonuçla Letonya, grupta ilk galibiyetini aldı. Estonya ise ikinci yenilgisini yaşadı.

A Grubu'nda yarın oynanacak üçüncü müsabakalarda Letonya, Sırbistan ile karşılaşacak. Estonya ise Çekya ile mücadele edecek.