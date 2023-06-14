Letonya maçı öncesi büyük şok! Yıldız futbolcu, apar topar kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle Letonya ve Galler ile oynanacak karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Takım'ın Letonya ile oynayacağı maç öncesi yıldız futbolcu Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi. Milli stoper, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

KAMPTAN AYRILDI

Çağlar, A Millî Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. Çağlar, A Milli Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı.