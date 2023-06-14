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Letonya maçı öncesi büyük şok! Yıldız futbolcu, apar topar kadrodan çıkarıldı

Letonya maçı öncesi büyük şok! Yıldız futbolcu, apar topar kadrodan çıkarıldı

Spor Haberleri

A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle Letonya ve Galler ile oynanacak karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı.

A Milli Takım'ın Letonya ile oynayacağı maç öncesi yıldız futbolcu Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi. Milli stoper, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

KAMPTAN AYRILDI

Çağlar, A Millî Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sağ arka adalesindeki sakatlığı sebebiyle A Millî Takım'ın Letonya ve Galler ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosundan çıkarıldı. Çağlar, A Milli Takımımızın Riga'ya yapacağı yolculuk öncesinde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak kamptan ayrıldı.

Letenya maçı öncesi büyük şok! Yıldız futbolcu, apar topar kadrodan çıkarıldı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı Çağlar Söyüncü Spor Haberler

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